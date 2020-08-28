Украина улучшила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию отмыванию денег и терроризму

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) решил присвоить Украине более высокий рейтинг в этой сфере.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении MONEYVAL.

В своем новом докладе MONEYVAL проанализировал усилия Украины по совершенствованию своих мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с момента последнего такого оценивания в декабре 2017 года.

Отмечается, что из-за обилия недостатков, выявленных в нескольких ключевых областях, Украина отчитывается перед MONEYVAL в рамках расширенной процедуры дальнейших действий. MONEYVAL изучила ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых Украиной для устранения этих недостатков.

Комитет отмечает прогресс Украины в двух ключевых направлениях: совершенствование уголовно-правовых норм, касающихся преступления финансирования терроризма; ужесточение санкций в отношении финансовых учреждений и других субъектов за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма.

"Позитивные шаги украинской власти побудили MONEYVAL присвоить Украине более высокие международные рейтинги соответствия в вышеупомянутых областях, они были пересмотрены с "частично соответствует" на "в значительной степени соответствует", - говорится в сообщении.

В то же время MONEYVAL не удовлетворил просьбу Украины о повышении рейтингов еще по четырем направлениям: финансовые санкции, связанные с терроризмом; финансовые санкции, связанные с распространением оружия; регулирование и надзор за нефинансовыми профессиями; ведение национальной статистики по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

"Усилия Украины в этих областях не были признаны достаточными для того, чтобы оправдать изменение рейтингов", - отмечает комитет.

MONEYVAL решил, что Украина останется в рамках расширенной процедуры дальнейших действий. Страна должна будет отчитаться перед комитетом о дальнейшем прогрессе в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.