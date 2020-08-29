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У НАТО відповіли Лукашенку: сили Альянсу в Балтійському регіоні були розгорнуті до кризи

Субота, 29 серпня 2020, 15:37

Сили Північноатлантичного альянсу в Балтійському регіоні мають оборонний характер і були розгорнуті ще до кризи в Білорусі. 

Про це заявила речниця НАТО Оана Лунгеску у коментарі агентству "Интерфакс-Запад", коментуючи заяву Лукашенка "про загрозу на західних кордонах", повідомляє "Європейська правда".

"Наші розгортання в Балтійському регіоні на території союзників по НАТО мають оборонний характер, вони передували кризі в Білорусі, і ми діємо прозоро в тому, що стосується бойової підготовки і навчань, які плануються на довгостроковий період", - повідомила Лунгеску.

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Як приклад Лунгеску навела розгортання системи дальнього радіолокаційного виявлення AWACS НАТО для підтримки винищувачів F-16 США і Польщі під час тренувань.

Вона послалася також на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Північноатлантичний альянс залишається пильним і готовий захищати всіх союзників.

Напередодні Лукашенко у своїх висловлюваннях не виключив перетворення Білорусі "в театр військових дій".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер застеріг Росію від втручання у внутрішні справи Білорусі. 

Раніше Столтенберг заперечив загрозу з боку НАТО для Білорусі.

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