Генсек НАТО застеріг Росію від втручання у справи Білорусі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від втручання у внутрішні справи Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню Bild після своєї зустрічі з канцлеркою Ангелою Меркель.

"Це очевидно: ми поважаємо територіальну цілісність Білорусі. Білорусь - суверенна і незалежна держава. І ніхто, в тому числі Росія, не повинен втручатися в її справи", - сказав генсек Альянсу.

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За його словами, у регіоні немає концентрації військ НАТО, тому режим у Мінську не повинен використовувати це як виправдання придушити мирні протести. "Це неприйнятно", - сказав Столтенберг.

"Президент Лукашенко і режим в Мінську повинні забезпечити, щоб народ Білорусі міг вирішувати і визначати майбутнє Білорусі", - підкреслив він.

У четвер 27 серпня президент РФ Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.

Він додав, що у розмові з Лукашенком вони дійшли згоди, що наразі такої необхідності немає, і висловив сподівання, що вона не виникне.

Раніше Столтенберг заперечив загрозу з боку НАТО для Білорусі.





