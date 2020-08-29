Австрія засудила переслідування журналістів режимом у Білорусі

МЗС Австрії назвало "безпрецедентною атакою" на свободу ЗМІ масове позбавлення акредитації працівників іноземних медіа у Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Позбавлення журналісті, у тому числі тих, що працюють на іноземні ЗМІ, акредитації є безпрецедентною атакою на свободу медіа", - йдеться у заяві австрійського міністерства, оприлюдненій у суботу.

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"Австрія засуджує цю кричущу спробу припинення об'єктивного висвітлення подій і закликає білоруську владу негайно припинити переслідування журналістів!", - сказано у повідомленні МЗС Австрії в Twitter.

Як повідомлялося, білоруська міжвідомча комісія з безпеки в інформаційній сфері масово позбавляє акредитації МЗС співробітників іноземних ЗМІ.

Акредитації вже позбавлені журналісти знімальної групи німецького телеканалу ARD, затримані раніше в Мінську.

Також стало відомо, що акредитації білоруського міністерства закордонних справ позбавлені журналісти, що працюють на BBC, Reuters, AFP, "Радіо Свобода", Associated Press, RFI та програму "Настоящее время".

Загалом близько двох десятків іноземних та білоруських журналістів, які працюють в іноземних ЗМІ, були позбавлені акредитації в МЗС Білорусі.