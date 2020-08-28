ЄС звернувся до влади Білорусі через масове затримання журналістів

У Євросоюзі відреагували на масові затримання журналістів, які відбулися ввечері 27 серпня в Мінську, а також у Бресті.

Заяву опублікував речник ЄС з зовнішніх справ та політики безпеки Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

ЄС очікує від влади Білорусі негайного і беззастережного звільнення затриманих журналістів, а також всіх мирних протестувальників, зазначив Стано.

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"Нехай ЗМІ роблять свою роботу без залякування. Вільна преса має вирішальне значення для демократії, якої вимагає народ Білорусі", - заявив Стано у своєму Twitter.

Увечері 27 серпня повідомлялося, що на площі Свободи в столиці Білорусі "для перевірки документів" затримали два десятки журналістів. Також працівників ЗМІ затримували у Бресті.

Співробітники міліції самовільно знищували кадри працівників ЗМІ. Це супроводжувалось погрозами пошкодження або знищення обладнання. Деяке обладнання було вилучено, пише білоруська служба "Радіо Свобода".

Прессекретарка білоруського МВС Вольга Чамаданава повідомила, що журналістів не затримали, а доставили до райвідділу для перевірки "документів, що підтверджують законність їх професійної діяльності". Вона пообіцяла, що журналістів зареєстрованих ЗМІ, а також іноземних журналістів, акредитованих при МЗС, буде звільнено.