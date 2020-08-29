Австрия осудила преследование журналистов режимом в Беларуси
МИД Австрии назвал "беспрецедентной атакой" на свободу СМИ массовое лишение аккредитации сотрудников иностранных СМИ в Беларуси.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Лишение журналистов, в том числе работающих на иностранные СМИ, аккредитации является беспрецедентной атакой на свободу медиа", - говорится в заявлении австрийского министерства, обнародованном в субботу.
"Австрия осуждает эту вопиющую попытку прекращения объективного освещения событий и призывает белорусские власти немедленно прекратить преследование журналистов!", - говорится в сообщении МИД Австрии в Twitter.
Как сообщалось, белорусская межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере массово лишает аккредитации МИД сотрудников иностранных СМИ.
Аккредитации уже лишены журналисты съемочной группы немецкого телеканала ARD, задержанные ранее в Минске.
Также стало известно, что аккредитации белорусского министерства иностранных дел лишены журналисты, работающие на BBC, Reuters, AFP, "Радио Свобода", Associated Press, RFI и программу "Настоящее время".
Всего около двух десятков иностранных и белорусских журналистов, работающих в иностранных СМИ, были лишены аккредитации в МИД Беларуси.