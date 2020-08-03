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У Манчестері оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус

Понеділок, 3 серпня 2020, 11:31

В агломерації британського Манчестера - Великому Манчестері - оголосили режим надзвичайної ситуації через зростання кількості нових заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про таке рішення оголосила місцева влада 2 серпня.

У мерії просять людей не тривожитися, пояснюючи, що це не означає для них радикальних змін. 

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"Цей крок необхідний лише для того, щоб державні установи могли якнайшвидше отримати доступ до необхідних ресурсів… щоб боротися зі зростанням кількості заражень, як ми бачимо останні 10 днів", - зазначають речники міської влади.  

З-поміж 20 муніципалітетів Англії, де найбільше зростає кількість нових заражень, на Великий Манчестер припадає більше третини випадків. 

Великий Манчестер входить до території на півночі Англії, де у п’ятницю посилили карантинні обмеження через загрозливу ситуацію з коронавірусом. 

Людям з різних домогосподарств заборонили зустрічатися один з одним в закритих приміщеннях чи на територіях приватних садів  у Великому Манчестері, східному Ланкаширі і деяких частинах Західного Йоркширу. Водночас, мешканці окремих домогосподарств як і раніше зможуть ходити в паби і ресторани, але не зможуть зустрічатися там з мешканцями інших домогосподарств.

Загалом з початку епідемії у Британії зареєстрували вже більше 300 тисяч заражень коронавірусом, померли понад 46 тисяч хворих.

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Велика Британія
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