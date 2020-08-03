У Манчестері оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус

В агломерації британського Манчестера - Великому Манчестері - оголосили режим надзвичайної ситуації через зростання кількості нових заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про таке рішення оголосила місцева влада 2 серпня.

У мерії просять людей не тривожитися, пояснюючи, що це не означає для них радикальних змін.

"Цей крок необхідний лише для того, щоб державні установи могли якнайшвидше отримати доступ до необхідних ресурсів… щоб боротися зі зростанням кількості заражень, як ми бачимо останні 10 днів", - зазначають речники міської влади.

З-поміж 20 муніципалітетів Англії, де найбільше зростає кількість нових заражень, на Великий Манчестер припадає більше третини випадків.

Великий Манчестер входить до території на півночі Англії, де у п’ятницю посилили карантинні обмеження через загрозливу ситуацію з коронавірусом.

Людям з різних домогосподарств заборонили зустрічатися один з одним в закритих приміщеннях чи на територіях приватних садів у Великому Манчестері, східному Ланкаширі і деяких частинах Західного Йоркширу. Водночас, мешканці окремих домогосподарств як і раніше зможуть ходити в паби і ресторани, але не зможуть зустрічатися там з мешканцями інших домогосподарств.

Загалом з початку епідемії у Британії зареєстрували вже більше 300 тисяч заражень коронавірусом, померли понад 46 тисяч хворих.