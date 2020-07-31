На півночі Англії посилили коронавірусні обмеження для 4 млн людей

Британія посилила коронавірусні обмеження на півночі Англії після зростання швидкості передачі коронавірусу нового типу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Людям з різних домогосподарств заборонили зустрічатися один з одним в закритих приміщеннях чи на територіях приватних садів у Великому Манчестері, східному Ланкаширі і деяких частинах Західного Йоркшира після різкого збільшення числа випадків коронавірусу.

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Водночас жителі окремих домогосподарств як і раніше зможуть ходити в паби і ресторани, але не зможуть зустрічатися там з мешканцями інших домогосподарств.

Міністр охорони здоров'я сказав, що зростання передачі вірусу відбулося значною мірою через людей, які не дотримувалися соціального дистанціювання.

Понад чотири мільйони жителів Англії підпадають під нові обмеження.

Лейбористи розкритикували уряд за відсутність ясності щодо заходів і за те, що про них було оголошено "пізно вночі".

Нові місцеві правила набули чинності майже через чотири тижні після того, як обмеження були зняті по всій Англії і вперше з кінця березня людям дозволили зустрічатися в приміщенні.

Нагадаємо, Бельгія прийняла рішення повернути ще частину "коронавірусних" обмежень через зростання кількості нових заражень.

Також два найбільших міста Нідерландів - Амстердам і Роттердам - посилюють вимоги щодо носіння масок для обличчя.

Детальніше про ситуацію у Бельгії читайте у статті – "На пляж за QR-кодом: як у серці Європи готуються до другої хвилі коронавірусу"