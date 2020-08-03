В Манчестере объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

В агломерации британского Манчестера - Большом Манчестере - объявили режим чрезвычайной ситуации из-за роста количества новых заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, о таком решении объявили местные власти 2 августа.

В мэрии просят людей не беспокоиться, объясняя, что это не означает для них радикальных изменений.

"Этот шаг необходим только для того, чтобы государственные учреждения могли быстрее получить доступ к необходимым ресурсам... чтобы бороться с ростом заражений, который мы видим в последние 10 дней", - отмечают спикеры городских властей.

Среди 20 муниципалитетов Англии, где больше растет количество новых заражений, на Большой Манчестер приходится более трети случаев.

Большой Манчестер входит в территорию на севере Англии, где в пятницу усилили карантин из-за угрожающей ситуации с коронавирусом.

Людям из разных домохозяйств запретили встречаться друг с другом в закрытых помещениях или на территориях частных садов в Большом Манчестере, восточном Ланкашире и некоторых частях Западного Йоркшира. В то же время, жители отдельных домохозяйств по-прежнему смогут ходить в пабы и рестораны, но не смогут встречаться там с жителями других домохозяйств.

Всего с начала эпидемии в Великобритании зарегистрировали уже более 300 000 заражений коронавирусом, умерли более 46 000 больных.