У Чорногорії потік туристів впав на 92% через коронакризу

У пік сезону в Чорногорії перебуває трохи більше 15 тисяч туристів, що на 92 відсотки менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Національної туристичної організації, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Vijesti.

Готельєри та власники туристичного житла кажуть, що вони майже вдвічі знизили ціни, принаймні, щоб отримати мінімальний заробіток.

Вони також заявляють, що не сподіваються на значне збільшення туристичного потоку у решту сезону.

У найпівденнішому чорногорському місті Ульцинь власники закладів громадського харчування заявляють, що у них немає навіть 5% минулорічного обороту. Старе місто не було таким порожнім десятиліттями.

"Стара частина міста була найбільш відвідуваним місцем у літні місяці, а цього року повністю порожня. Майже ніхто не ходить по вулицях, пляжах, ресторани порожні, музеї – теж без відвідувачів", - йдеться у сюжеті телеканалу.

Нагадаємо, з 22 липня в’їзд на територію Чорногорії для мешканців України можливий лише у разі їх прибуття авіаційним транспортом.

Як повідомлялося, Національна координаційна рада з інфекційних захворювань при уряді Чорногорії повторно оголосила епідемію COVID-19 на всій території країни через зростання захворюваності.