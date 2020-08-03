В Черногории поток туристов упал на 92% из-за коронакризиса

В пик сезона в Черногории находится чуть более 15 000 туристов, что на 92 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Национальной туристической организации, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

Отельеры и владельцы туристического жилья говорят, что они почти вдвое снизили цены, по крайней мере, чтобы получить минимальный заработок.

Они также заявляют, что не надеются на значительное увеличение туристического потока в оставшуюся часть сезона.

В южном черногорском городе Ульцинь владельцы заведений общественного питания заявляют, что у них нет даже 5% прошлогоднего оборота. Старый город не был таким пустым десятилетиями.

"Старая часть города была самым посещаемым местом в летние месяцы, а в этом году полностью пуста. Почти никто не ходит по улицам, пляжам, рестораны пустые, музеи - тоже без посетителей", - говорится в сюжете телеканала.

Напомним, с 22 июля въезд на территорию Черногории для жителей Украины возможен лишь в случае прибытия авиационным транспортом.

Как сообщалось, Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории повторно объявил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости.