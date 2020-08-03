США спрямують до Польщі ще 1000 військових

США і Польща завершили переговори, за підсумками яких до Польщі буде направлена додатково 1 тисяча американських військових.

Про це йдеться у заяві глави Пентагону Марка Еспера, повідомляє "Європейська правда".

"Сполучені Штати та Польща завершили переговори щодо Угоди про посилене оборонне співробітництво (EDCA), розвиваючи наше існуюче співробітництво в галузі безпеки та зміцнюючи наше давнє оборонне партнерство", - йдеться у заяві.

"EDCA дозволить збільшити постійну ротаційну присутність США приблизно на 1000 осіб, включаючи передові елементи штабу V корпусу армії США і штабу дивізії, спостережні та розвідувальні можливості, а також інфраструктуру для підтримки бойової групи бронетанкової бригади і бригади бойової авіації", - заявив глава Пентагону.

Наразі на ротації у Польщі перебувають 4500 американських військових.

"Поряд з нещодавно оголошеними змінами в позиції європейських стратегічних сил, EDCA посилить стримування Росії, зміцнить НАТО, заспокоїть наших союзників, а наша передова присутність в Польщі на східному фланзі НАТО підвищить нашу стратегічну і оперативну гнучкість", - наголосив Еспер.

Нагадаємо, наприкінці липня міністр оборони США повідомив, що кількість американських військових у Німеччині зменшиться майже на 12 тисяч із присутніх 36 тисяч – значно більше, ніж було відомо раніше.