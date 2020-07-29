США виведуть з Німеччини більше військових, ніж планували: половина залишиться в Європі

Кількість американських військових у Німеччині зменшиться майже на 12 тисяч - значно більше, ніж було відомо раніше.

Про це у середу у Вашингтоні повідомив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Bild.

Близько 6400 військових відправлять назад до США, ще близько 5600 будуть передислоковані до інших європейських країн.

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Дотепер уряд США говорив про виведення 9500 із майже 36 тисяч американських військових в Німеччині.

Еспер сказав, що війська повинні вирушити "якомога швидше", можливо, протягом "тижнів". Міністр заявив, що перекидання військ посилить НАТО і стримування Росії, а також "заспокоїть союзників" та "покращить стратегічну гнучкість США".

Президент США Дональд Трамп раніше оголосив про намір скоротити кількість американських військ у Німеччині, звинувативши Берлін у невиконанні фінансових зобов’язань в рамках НАТО і використанні Америки у торгівлі.

Прем'єр-міністри чотирьох німецьких земель звернулися до членів Конгресу США із закликом заблокувати плани виведення американських військ з Німеччини.

Раніше польський президент Анджей Дуда відвідав Вашингтон, і Трамп сказав, що деякі американські війська можуть відправитися в Польщу.

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