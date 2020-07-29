США виведуть з Німеччини більше військових, ніж планували: половина залишиться в Європі
Кількість американських військових у Німеччині зменшиться майже на 12 тисяч - значно більше, ніж було відомо раніше.
Про це у середу у Вашингтоні повідомив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Bild.
Близько 6400 військових відправлять назад до США, ще близько 5600 будуть передислоковані до інших європейських країн.
Дотепер уряд США говорив про виведення 9500 із майже 36 тисяч американських військових в Німеччині.
Еспер сказав, що війська повинні вирушити "якомога швидше", можливо, протягом "тижнів". Міністр заявив, що перекидання військ посилить НАТО і стримування Росії, а також "заспокоїть союзників" та "покращить стратегічну гнучкість США".
Президент США Дональд Трамп раніше оголосив про намір скоротити кількість американських військ у Німеччині, звинувативши Берлін у невиконанні фінансових зобов’язань в рамках НАТО і використанні Америки у торгівлі.
Прем'єр-міністри чотирьох німецьких земель звернулися до членів Конгресу США із закликом заблокувати плани виведення американських військ з Німеччини.
Раніше польський президент Анджей Дуда відвідав Вашингтон, і Трамп сказав, що деякі американські війська можуть відправитися в Польщу.
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