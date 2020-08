Посли ЄС наступного тижня затвердять санкції щодо Білорусі - ЗМІ

Посли країн Європейського союзу на наступному тижні затвердять санкції ЄС проти чиновників режиму Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Робочі групи в Брюсселі завершать роботу над санкціями ЄС проти Білорусі на цьому тижні. Вони повинні бути схвалені послами ЄС на наступному тижні ", - написав Джозвяк.

working groups in Brussels will conclude work on the EU's sanctions against #Belarus this week. they should be approved by EU ambassadors next week