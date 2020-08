Лінкявічюс про санкції проти білоруських чиновників: це лише перший крок

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс стверджує, що запроваджені сьогодні країнами Балтії персональні санкції проти білоруських чиновників є лише першим кроком.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Литва за погодженням з Латвією та Естонією ввела санкції проти низки білоруських громадян, у тому числі колишнього президента, відповідальних за цинічну фальсифікацію виборів і жорстоке поводження з народом Білорусі. Цей санкційний пакет - тільки перший крок" - написав Лінкявічюс у Twitter.

Today #Lithuania, in coordination with Latvia and Estonia, sanctioned a number of Belarusian citizens, including former president, responsible for cynical electoral forgery and brutality against the people of #Belarus. These sanctions package is just a first step.