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Лінкявічюс про санкції проти білоруських чиновників: це лише перший крок

Понеділок, 31 серпня 2020, 17:28

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс стверджує, що запроваджені сьогодні країнами Балтії персональні санкції проти білоруських чиновників є лише першим кроком.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Литва за погодженням з Латвією та Естонією ввела санкції проти низки білоруських громадян, у тому числі колишнього президента, відповідальних за цинічну фальсифікацію виборів і жорстоке поводження з народом Білорусі. Цей санкційний пакет - тільки перший крок" - написав Лінкявічюс у Twitter.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі. 

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Александром Лукашенком, який виконує обов’язки президента Білорусі.

19 серпня лідери ЄС на саміті домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі.

Втім, станом на кінець минулого тижня список ще не був готовий.  Очікується, що до списку увійдуть 15-20 осібЛукашенка серед них поки немає. За інформацією ЗМІ, список мають затвердити цього тижня. 

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