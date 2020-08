Линкявичюс о санкциях против белорусских чиновников: это только первый шаг

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс утверждает, что введенные сегодня странами Балтии персональные санкции против белорусских чиновников - лишь первый шаг.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Литва по согласованию с Латвией и Эстонией ввела санкции против ряда белорусских граждан, в том числе бывшего президента, ответственных за циничную фальсификацию выборов и жестокое обращение с народом Беларуси. Этот санкционный пакет - только первый шаг", - написал Линкявичюс в Twitter.

Today #Lithuania, in coordination with Latvia and Estonia, sanctioned a number of Belarusian citizens, including former president, responsible for cynical electoral forgery and brutality against the people of #Belarus. These sanctions package is just a first step.