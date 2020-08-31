Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Суд по MH17: 76 родственников жертв катастрофы хотят выступить на слушаниях

В Швеции начали массовое тестирование студентов для эксперимента

Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и белорусских чиновников

Торнадо, наводнения и гигантский град: в Италии из-за непогоды погибли четыре человека






Линкявичюс о санкциях против белорусских чиновников: это только первый шаг

Понедельник, 31 августа 2020, 17:28

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс утверждает, что введенные сегодня странами Балтии персональные санкции против белорусских чиновников - лишь первый шаг.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Литва по согласованию с Латвией и Эстонией ввела санкции против ряда белорусских граждан, в том числе бывшего президента, ответственных за циничную фальсификацию выборов и жестокое обращение с народом Беларуси. Этот санкционный пакет - только первый шаг", - написал Линкявичюс в Twitter.

Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после спорных выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси.

19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси.

Впрочем, по состоянию на конец прошлой недели список еще не был готов. Ожидается, что в список войдут 15-20 человек, Лукашенко среди них пока нет. По информации СМИ, список должны утвердить на этой неделе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
санкции Беларусь
powered by lun.ua