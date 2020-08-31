Линкявичюс о санкциях против белорусских чиновников: это только первый шаг

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс утверждает, что введенные сегодня странами Балтии персональные санкции против белорусских чиновников - лишь первый шаг.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Литва по согласованию с Латвией и Эстонией ввела санкции против ряда белорусских граждан, в том числе бывшего президента, ответственных за циничную фальсификацию выборов и жестокое обращение с народом Беларуси. Этот санкционный пакет - только первый шаг", - написал Линкявичюс в Twitter.

Today #Lithuania, in coordination with Latvia and Estonia, sanctioned a number of Belarusian citizens, including former president, responsible for cynical electoral forgery and brutality against the people of #Belarus. These sanctions package is just a first step. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 31, 2020

Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после спорных выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси.

19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси.

Впрочем, по состоянию на конец прошлой недели список еще не был готов. Ожидается, что в список войдут 15-20 человек, Лукашенко среди них пока нет. По информации СМИ, список должны утвердить на этой неделе.