Білорусь пригрозила країнам Балтії санкціями у відповідь

МЗС Білорусі прокоментувало персональні санкції проти білоруських чиновників, в тому числі Александра Лукашенка, запроваджені країнами Балтії, заявивши, що такий крок не лишиться без відповіді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар білоруського зовнішньополітичного відомства.

"Незрозуміло, яким чином даний крок Литви, Латвії та Естонії покликаний підтримати суверенітет і незалежність Білорусі, про яку так багато з їхнього боку говорилося і говориться. Але ось таке наполегливе бажання наступати на одні і ті ж граблі і бездумно ходити по замкнутому колу точно викликає щире розчарування" - сказав представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

За його словами, своїми діями країни Балтії запустили санкційну спіраль.

"Ми заявляли раніше, що Білорусь змушена буде вжити адекватних заходів у відповідь щодо ініціаторів таких кроків. І це буде зроблено" - наголосив представник МЗС Білорусі.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі.

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Александром Лукашенком, який виконує обов’язки президента Білорусі.