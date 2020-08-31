Беларусь пригрозила странам Балтии ответными санкциями

МИД Беларуси прокомментировал персональные санкции против белорусских чиновников, в том числе Александра Лукашенко, введенные странами Балтии, заявив, что такой шаг не останется без ответа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий белорусского внешнеполитического ведомства.

"Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое упорное желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование", - сказал представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, своими действиями страны Балтии запустили санкционную спираль.

"Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано", - подчеркнул представитель МИД Беларуси.

Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после спорных выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александром Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.