МЗС Білорусі: частина затриманих під Мінськом бойовиків мають громадянство України
Деякі з затриманих в Білорусі бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" мають українське громадянство.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні МЗС Білорусі.
Повідомляється, що у четвер в МЗС Білорусі запросили радника-посланника, виконуючого обов'язки керівника посольства України в Білорусі Петра Врублевського.
"З урахуванням підтверджених відомостей про участь деяких затриманих у бойових діях на території Донецької та Луганської областей України, українське походження та наявність також українського громадянства у деяких із них, у Врублевського запрошено релевантну інформацію, яку може бути використано для всебічного аналізу й оцінки причин їхньої присутності в Білорусі", - поінформували в білоруському МЗС.
Беручи до уваги цей факт, а також проведення в Білорусі виборчої кампанії з українською стороною досягнуто домовленості про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами та посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації ситуації в обох країнах, додали у відомстві.
Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня під Мінськом затримали 33 осіб. ДержЗМІ повідомили, що це бойовики іноземної приватної військової компанії Вагнера. 32 з них забрали з санаторію під Мінськом, ще один чоловік був виявлений і затриманий на півдні країни.
Повідомлялося, що всі затримані - громадяни Російської Федерації, 14 з них згадуються в базі "Миротворець" як учасники військових дій на Донбасі.
В СБУ заявили, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.
Детальніше читайте у статті: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі.