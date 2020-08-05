Зеленский обсудил с Лукашенко передачу Украине задержанных в Беларуси "вагнеровцев"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси группы лиц из частной военной компании Вагнера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украины лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства", - говорится в заявлении.

Зеленский выразил надежду, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами.

Ранее в МИД Беларуси заявили, что некоторые из задержанных боевиков российской частной военной компании "Вагнер" имеют украинское гражданство и участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человек. Белорусские государственные СМИ сообщили, что это боевики российской частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

В СБУ заявили, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе.

Подробнее читайте в статье: В Минске сыграли Вагнера: какова была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси