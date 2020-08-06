30 українців у Бейруті звернулися за грошовою допомогою, у трьох серйозно пошкоджене житло

30 українців у Бейруті звернулися до посольства України у Лівані за невеликою фінансовою підтримкою.

Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

За його словами, станом на 9 годину ранку дипломати не отримували повідомлень про загиблих чи серйозно травмованих українців.

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Три родини звернулися до посольства з повідомленням щодо значного пошкодження їхніх помешкань внаслідок вибуху.

"Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири та незначні тілесні ушкодження, яких вона зазнала. Ми надаватимемо їм необхідну підтримку. В тому числі, є запит від 30 осіб на отримання невеликої грошової допомоги. Зараз працюємо над вирішенням цього питання так само", - розповів міністр закордонних справ.

Інформація про те, що на двох вантажних суднах, які прибули до порту Бейрута з України, були громадяни України. поки не підтверджується.

"За нашою інформацією – екіпаж цих кораблів складався виключно з іноземців", - зазначив Дмитро Кулеба.

Також міністр зазначив, що українська громада в Лівані налічує 5 тисяч осіб.

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.