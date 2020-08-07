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Єгипет вимагатиме ПЛР-тести для в'їзду, виняток – туристичні зони

П'ятниця, 7 серпня 2020, 10:59

Єгипет з 8 серпня вимагатиме від іноземців надати довідку про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години до в'їзду.

Відповідне рішення підписав прем'єр-міністр Мустафа Мадбул, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Balad.

Рішення стосується всіх іноземців, в тому числі громадян України.

Нове правило застосовуватимуть до всіх мандрівників, які прибувають морським, повітряним або наземним транспортом.

Обмеження не поширюється на іноземців, які прибувають в туристичні зони Шарм-еш-Шейха, Хургади, Таби, Марса-Алама і Мерса-Матрух.

Якщо туристи вирішать виїхати за межі курортів, їм не дозволять це зробити без наявності негативних ПЛР-тестів.

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