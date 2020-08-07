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Египет требует ПЦР-тесты для въезда, исключение - туристические зоны

Пятница, 7 августа 2020, 10:59

Египет с 8 августа будет требовать от иностранцев справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Мустафа Мадбул, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Balad.

Решение касается всех иностранцев, в том числе граждан Украины.

Новое правило будет применяться ко всем путешественникам, прибывающим морским, воздушным или наземным транспортом.

Ограничение не распространяется на иностранцев, прибывающих в туристические зоны Шарм-эш-Шейха, Хургады, Табы, Марса-Алама и Мерса-Матрух.

Если туристы решат выехать за пределы курортов, им не позволят это сделать без наличия негативных ПЦР-тестов.

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