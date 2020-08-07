Єврокомісія закликає країн-членів дозволити в’їзд для партнерів громадян та резидентів ЄС, чиї стосунки не оформлені як шлюб.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це сказав речник з зовнішніх справ та політики безпеки Петер Стано на брифінгу Єврокомісії.

За його словами, юридично країни блоку і зараз мають таку можливість, але лише деякі країни це зробили.

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"У поточних юридичних обставинах країни члени можуть дозволити неодруженим партнерам з належно підтвердженими відносинами в’їздити до ЄС, якщо вони так вирішать. Ми неодноразово заохочували країн-членів використовувати цю можливість, але поки лише меншість скористалися цим", - пояснив Петер Стано.

Він додав, що ЄК продовжить закликати країн-членів невідкладно дозволити в’їзд цій категорії, якщо їхні відносини з громадянами чи резидентами ЄС підтверджені належним чином.

Які саме докази потрібно надавати для того, аби підтвердження партнерства вважалося достатнім, не уточнюється, але йдеться про довготривалі стосунки.

30 липня Рада ЄС переглянула список "безпечних" країн, для яких країни-члени повинні поступово скасовувати обмеження на подорожі на зовнішньому кордоні, Україна у нього не потрапила.

В‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій.

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