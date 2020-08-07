Еврокомиссия призывает страны-члены разрешить въезд для партнеров граждан и резидентов ЕС

Еврокомиссия призывает страны-члены разрешить въезд для партнеров граждан и резидентов Евросоюза, чьи отношения не оформлены как брак.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сказал представитель по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано на брифинге Еврокомиссии.

По его словам, юридически страны блока и сейчас имеют такую ​​возможность, но только некоторые страны это сделали.

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"В текущих юридических обстоятельствах страны-члены могут разрешить неженатым партнерам подтвержденными отношениями въезжать в ЕС, если они так решат. Мы неоднократно поощряли стран-членов использовать эту возможность, но пока только меньшинство воспользовались этим", - пояснил Стано.

Он добавил, что ЕК продолжит призывать страны-члены безотлагательно разрешить въезд этой категории, если их отношения с гражданами или резидентами ЕС подтверждены надлежащим образом.

Какие доказательства нужно предоставлять для того, чтобы подтверждение партнерства считалось достаточным, не уточняется, но речь идет о долгосрочных отношениях.

30 июля Совет ЕС пересмотрел список "безопасных" стран, для которых страны-члены должны постепенно отменять ограничения на путешествия на внешней границе, Украина в него не попала.

Въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий.

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