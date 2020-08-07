Головний мишолов МЗС Британії йде на пенсію

Кіт Палмерстон, якого взяли на посаду головного мишолова в МЗС Британії ще перед референдумом щодо Brexit в 2016 році, йде на пенсію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Для Палмерстона час, проведений на карантині, був просто чудовим. Він був настільки прекрасним, що кіт вирішив залишити з'ясування міжнародних справ дипломатам-людям і перебратися в сільську місцевість після чотирьох довгих, важких років роботи.

Палмерстоун повідомив про свої наміри в офіційному листі, відправленому від його імені Саймону Макдональду, постійному заступнику секретаря МЗС, в якому пояснив, що хотів би більше часу проводити "далеко від центру уваги".

"Я знайшов життя далеко від лінії фронту більш спокійним і легким", - йдеться в листі, підписаному двома відбитками лап.

Палмерстон, названий на честь британського міністра закордонних справ лорда Палмерстона, був взятий в МЗС на посаду головного мишолова у квітні 2016 року. У нього було багато друзів, однак не дуже дипломатичні відносини у нього склалися з Ларрі, котом британського прем'єр-міністра. Іноді можна було побачити, як вони б'ються на вулиці перед резиденцією прем'єра.

У листі від Палмерстона говориться, що його служба показала, що "навіть ті, у кого є чотири лапи і хутро, відіграють важливу роль у глобальних зусиллях Британії".