Турция восстанавливает буровые работы в Восточном Средиземноморье, несмотря на сопротивление Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что страна возобновила работы по разведке энергоресурсов в Восточном Средиземноморье, поскольку Греция не выполнила своих обещаний по такой деятельности в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

"Мы снова начали буровые работы", - сказал Эрдоган журналистам после участия в пятничной молитве в мечети Святой Софии.

"Мы не чувствуем себя обязанными говорить с теми, кто не имеет прав в зонах морской юрисдикции", - заявил турецкий президент.

Он сказал, что турецкое сейсморазведочное судно Barbaros Hayreddin Pasa было направлено в этот регион для выполнения своих обязанностей. Судно вошло в воды Кипра в конце июля и остается в этом регионе.

Эрдоган сделал эти комментарии, когда его спросили о соглашении, подписанном Египтом и Грецией в четверг, по созданию исключительной экономической зоны между двумя странами в Восточном Средиземноморье.

Дипломаты в Греции заявили, что их соглашение аннулирует соглашение, достигнутое в прошлом году между Турцией и международно признанным правительством Ливии.

Однако Эрдоган заявил, что соглашение между Египтом и Грецией не имеет никакой ценности и Турция будет решительно защищать свое соглашение с Ливией. Министерство иностранных дел Турции заявило, что египетско-греческая зона находится в районе континентального шельфа Турции.

Ранее Турция приостановила геологическую разведку в Восточном Средиземноморье, что в Греции расценили как шаг навстречу в напряженных отношениях.