Британия может привлечь военных к патрулированию Ла-Манша из-за мигрантов

МВД Британии хочет привлечь военных к патрулированию Ла-Манша, чтобы сдержать прибытие мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министерство обороны Британии заявило, что получило запрос от Министерства внутренних дел о "поддержке операций пограничных сил Британии в Дуврском проливе". Ведомство отметило, что "упорно работает, чтобы определить, как мы можем наиболее эффективно помочь".

В четверг 235 человек высадились или были доставлены на берег с лодок в Ла-Манше - рекордное число за один день.

Министр внутренних дел Прити Пател заявила, что Королевский военно-морской флот может быть привлечен для предотвращения попадания лодок в воды Британии, хотя другие высокопоставленные чиновники и политики говорят, что это может быть непрактично и потенциально опасно.

Роджер Гоф, председатель Совета графства Кент, куда прибывает большинство мигрантов, сказал: "Исторически лучший опыт сокращения притока мигрантов мы наблюдали, когда между британскими и французскими властями было достигнуто успешное соглашение, учитывая общие интересы".

Мигранты уже давно используют Северную Францию как отправную точку для того, чтобы добраться до Британии, или на грузовиках через туннель под Ла-Маншем, или на паромах.

Как сообщалось, Британия заявила о недопустимом рост количества лодок, которые перевозят мигрантов через Ла-Манш, и обещает отправить нелегалов обратно во Францию.