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Прем’єр Грузії: сьогодні ми повністю готові до членства у НАТО

Субота, 8 серпня 2020, 16:58

Прем’єр Грузії Георгій Гахарія заявив, що його країна повністю готова до членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський портал On.

"Незважаючи на звинувачення, спекуляції про долю країни і спекуляції про майбутнє, засновані на приватних, особистих політичних інтересах, ми керуємо і поглиблюємо партнерство за ключовими стратегічними напрямками, таким як НАТО, США, ЄС. Сьогодні Грузія повністю готова до членства, наші партнери бачать і цінують цей процес, ми досягнемо цієї мети" - сказав Гахарія.

За його словами,  мирний розвиток Грузії є необхідною умовою для відновлення територіальної цілісності країни.

Американський конгресмен Адам Кінцінгер, співголова групи друзів Грузії, заявив вчора, 7 серпня, що прийшов час Грузії стати повноправним членом НАТО.

8 серпня виповнюється 12 років з початку серпневої війни. У серпні 2008 року Росія вторглася на територію Грузії, відкрила вогонь по грузинських селах. Грузія відповіла на російську агресію. В ході війни загинули 170 співробітників міністерства оборони Грузії, 14 співробітників міністерства внутрішніх справ і 224 мирних жителя.

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