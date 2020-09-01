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У Франції близько 1000 пасажирів застрягли у швидкісному потязі на добу замість 5 годин

Вівторок, 1 вересня 2020, 10:51

Сотні мандрівників провели ніч у французькому швидкісному поїзді TGV – через збій в електромережі він прибув до пункту призначення із запізненням майже на добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Поїзд покинув Андай на іспанському кордоні і прямував до Парижа, в ньому перебували близько 1000 пасажирів. Він повинен був прибути в неділю вдень після п'ятигодинної подорожі.

Але потяг зупинився в південно-західному регіоні Ланд через низку проблем з електрикою на лінії, повідомив національний оператор SNCF.

Потім пасажирів пересадили в інший потяг, щоб доставити їх в сторону Бордо незадовго до світанку. Змучені пасажири врешті-решт прибули до Парижа близько опівдня в понеділок.

Кореспондент AFP, який перебував у поїзді, сказав, що бортове кафе оголосило пасажирам в неділю ввечері, що у них закінчилася їжа.

Їжа була надана тільки перед зміною поїзда рано вранці, хоча були запропоновані пляшки з водою.

За словами кореспондента, додаткові маски для обличчя, які є обов'язковими в поїздах у Франції під час пандемії, були видані пізніше вранці.

За повідомленням SNCF, постраждали також пасажири двох інших поїздів, що відправлялися в неділю з Андая в Париж. Вони повернулися в Андай, де провели ніч, і зрештою їх відвезли на автобусі в Бордо, щоб дістатися до Парижа.

SNCF пообіцяла повернути потрійну вартість квитка і провести повне розслідування причини проблеми.

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