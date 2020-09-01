Во Франции около 1000 пассажиров застряли в скоростном поезде на сутки вместо 5 часов

Сотни путешественников провели ночь во французском скоростном поезде TGV – из-за сбоя в электросети он прибыл в пункт назначения с опозданием почти на сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Поезд покинул Андай на испанской границе и направлялся в Париж, в нем находились около 1000 пассажиров. Он должен был прибыть в воскресенье днем ​​после пятичасовой поездки.

Но поезд остановился в юго-западном регионе Ланд из-за проблем с электричеством на линии, сообщил национальный оператор SNCF.

Затем пассажиров пересадили в другой поезд, чтобы доставить их в сторону Бордо незадолго до рассвета. Измученные пассажиры наконец прибыли в Париж около полудня в понедельник.

Корреспондент AFP, находившийся в поезде, сказал, что бортовое кафе объявило пассажирам в воскресенье вечером, что у них закончилась еда.

Еда была предоставлена ​​только перед сменой поезда рано утром, хотя были предложены бутылки с водой.

По словам корреспондента, дополнительные маски для лица, которые являются обязательными в поездах во Франции во время пандемии, были выданы позже утром.

По сообщению SNCF, пострадали также пассажиры двух других поездов, отправлявшихся в воскресенье из Андая в Париж. Они вернулись в Андай, где провели ночь, и в конце концов их отвезли на автобусе в Бордо, чтобы добраться до Парижа.

SNCF пообещала вернуть тройную стоимость билета и провести полное расследование причин случившегося.