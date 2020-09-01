Wizz Аir відкрила рейси зі Львова та Києва до чеського Пардубіце

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air з 1 вересня запустила рейси зі Львова до чеського міста Пардубіце, а 3 вересня запустить з Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", квитки на рейси доступні у системі бронювання перевізника.

Вильоти зі Львова здійснюватимуться щовівторка і щосуботи, а з Києва - щочетверга і щосуботи. Вартість квитків - від 289 грн в один бік.

В авіакомпанії наголосили, що запровадила посилені заходи гігієни для забезпечення здоров'я і безпеки як пасажирів, так і екіпажу.

До сьогодні Wizz Air літала тільки із Праги. Місто Пардубіце розташоване на сході Чехії, за 96 км від чеської столиці.

До коронавірусної кризи рейси із Києва в Пардубіце виконувала українська авіакомпанія SkyUp Airlines.

Нагадаємо, найбільший у світі лоукостер Ryanair скасував майже всі авіарейси до України у другій половині вересня.

Як відомо, Україна на місяць заборонила в’їзд іноземцям, і саме 29 вересня спливає термін заборони.