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Wizz Аir открыла рейсы из Львова и Киева в чешский Пардубице

Вторник, 1 сентября 2020, 14:29

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air с 1 сентября запустила рейсы из Львова в чешский город Пардубице, а 3 сентября запустит из Киева.

Как сообщает "Европейская правда", билеты на рейсы доступны в системе бронирования перевозчика.

Вылеты из Львова будут осуществляться по вторникам и субботам, а из Киева - каждый четверг и субботу. Стоимость билетов - от 289 грн в одну сторону.

В авиакомпании отметили, что ввели усиленные меры гигиены для обеспечения здоровья и безопасности как пассажиров, так и экипажа.

Город Пардубице расположен на востоке Чехии, в 96 км от чешской столицы. До коронавирусного кризиса рейсы из Киева в Пардубице выполняла украинская авиакомпания SkyUp Airlines.

Напомним, крупнейший в мире лоукостер Ryanair отменил почти все авиарейсы в Украину во второй половине сентября.

Как известно, Украина на месяц запретила въезд иностранцам, и именно 29 сентября истекает срок запрета.

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