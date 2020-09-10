Глава МВС Франції хоче судитися з "жовтим жилетом", який назвав поліцейських "нацистами"

Міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен обіцяє подати позов проти активіста "жовтих жилетів", який у Твіттері назвав поліцію "бандою нацистів".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це він заявив у своєму Twitter.

"Висловлювання пана Родрігеса щодо поліції Республіки є негідними. Задля захисту честі усіх поліцейських, я подаватиму позов від імені міністерства", - написав Жераль Дарманен.

Les propos de M. Rodrigues envers la police de la République sont ignobles. Au nom du ministère, et pour défendre l’honneur de tous les policiers, je dépose plainte. pic.twitter.com/Z505fgrJGY — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 10, 2020

Реакція міністра з’явилася після посту Жерома Родрігеса, одного з активістів "жовтих жилетів", у якому він називає поліцію "бандою нацистів", яка нібито "збирається відкрити концтабір на північному сході Парижу" та приховує це від медіа. За цим додано хештег "Ви не моя поліція".

Допис Родрігеса з’явився у суперечці з профспілкою поліцейських Synergie-officiers. Все почалося з того, що Родрігес закликав бажаючих взяти участь в протестах у суботу 12 вересня не повідомляти свою особу поліції, якщо їх почнуть затримувати.

"У найгіршому разі ви за це просидите у комісаріаті чотири години. Та чи стане у них достатньо місця на всіх?" - написав він.

СММник поліції у відповідь запевнив, що "місця вистачить", після чого Родрігес опублікував допис з фразою про "банду нацистів", який привернув увагу вже міністра внутрішніх справ.

Обіцяє подати позов і профспілка поліції.