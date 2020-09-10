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Глава МВД Франции хочет судиться с "желтым жилетом", который назвал полицейских "нацистами"

Четверг, 10 сентября 2020, 12:01

Министр внутренних дел Франции Жераль Дарманен обещает подать иск против активиста "желтых жилетов", который в Twitter назвал полицию "бандой нацистов".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом он заявил в своем Twitter.

"Высказывания господина Родригеса в адрес полиции Республики недостойны. Для защиты чести всех полицейских я подам иск от имени министерства", - написал Жераль Дарманен. 

Реакция министра появилась после поста Жерома Родригеса, одного из активистов "желтых жилетов", в котором он называет полицию "бандой нацистов", которая якобы "собирается открыть концлагерь на северо-востоке Парижа" и скрывает это от медиа. К этому добавлен хэштег "Вы не моя полиция".

Сообщение Родригеса появилось в споре с профсоюзом полицейских Synergie-officiers. Все началось с того, что Родригес призвал желающих принять участие в протестах в субботу 12 сентября и не называть свою личность полиции, если их начнут задерживать.

"В худшем случае, вы за это просидите в комиссариате четыре часа. Но хватит ли у них места на всех?" - написал он.

СММщик полиции в ответ заверил, что "места хватит", после чего Родригес опубликовал сообщение с фразой о "банде нацистов", которая привлекла внимание уже министра внутренних дел.

Обещает подать иск и профсоюз полиции.

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Франция
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