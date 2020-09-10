Глава МВД Франции хочет судиться с "желтым жилетом", который назвал полицейских "нацистами"

Министр внутренних дел Франции Жераль Дарманен обещает подать иск против активиста "желтых жилетов", который в Twitter назвал полицию "бандой нацистов".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом он заявил в своем Twitter.

"Высказывания господина Родригеса в адрес полиции Республики недостойны. Для защиты чести всех полицейских я подам иск от имени министерства", - написал Жераль Дарманен.

Les propos de M. Rodrigues envers la police de la République sont ignobles. Au nom du ministère, et pour défendre l’honneur de tous les policiers, je dépose plainte. pic.twitter.com/Z505fgrJGY — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 10, 2020

Реакция министра появилась после поста Жерома Родригеса, одного из активистов "желтых жилетов", в котором он называет полицию "бандой нацистов", которая якобы "собирается открыть концлагерь на северо-востоке Парижа" и скрывает это от медиа. К этому добавлен хэштег "Вы не моя полиция".

Сообщение Родригеса появилось в споре с профсоюзом полицейских Synergie-officiers. Все началось с того, что Родригес призвал желающих принять участие в протестах в субботу 12 сентября и не называть свою личность полиции, если их начнут задерживать.

"В худшем случае, вы за это просидите в комиссариате четыре часа. Но хватит ли у них места на всех?" - написал он.

СММщик полиции в ответ заверил, что "места хватит", после чего Родригес опубликовал сообщение с фразой о "банде нацистов", которая привлекла внимание уже министра внутренних дел.

Обещает подать иск и профсоюз полиции.