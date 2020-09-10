США оштрафували "дочку" Deutsche Bank за порушення санкцій щодо Росії

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) у середу, 10 вересня, повідомило про стягнення з дочірньої компанії Deutsche Bank - Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) - 583 тисяч доларів за порушення санкцій, пов'язаних з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Американський регулятор виявив низку порушень режиму санкцій з боку DBTCA, що стосуються 2015 року.

Недотримання вимог законодавства про санкції могло коштувати 75 мільйонів доларів, однак із урахуванням пом'якшувальних обставин DBTCA заплатить символічні за її мірками 583 тисячі доларів.

Штраф у розмірі 157,5 тисяч доларів накладений на DBTCA за те, що компанія в 2015 році провела платіж на 29 мільйонів в інтересах кіпрської IPP Oil Products (Cyprus) Limited, повідомила OFAC.

За даними агенції "Інтерфакс", ця компанія потрапила під санкції у 2015 році як пов'язана з Геннадієм Тимченком, хоча він продав її ще до свого включення в американський "чорний список".

Максимальний штраф у цій справі міг становити 57,7 мільйона доларів, але OFAC врахувала низку пом'якшувальних обставин: співпрацю з розслідуванням, вжиті заходи щодо посилення комплаенс-режиму, великий обсяг платежів, що постійно проходять через DBTCA тощо.

Ще на 426 тисяч доларів компанія оштрафована за те, що в грудні 2015 року провела 61 платіж на загальну суму 277 тисяч доларів на рахунок підсанкційного "Крайінвестбанку", хоча зобов'язана була заблокувати їх за ідентифікатором SWIFT. У цьому випадку максимальний штраф міг становити 18 мільйонів доларів.