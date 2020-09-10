США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций против России

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в среду, 10 сентября, сообщило о взыскании с дочерней компании Deutsche Bank - Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) - 583 тысяч долларов за нарушение санкций, связанных с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Американский регулятор выявил ряд нарушений режима санкций со стороны DBTCA, касающиеся 2015 года.

Несоблюдение требований законодательства о санкциях могло обойтись компании в 75 млн долларов, однако с учетом смягчающих обстоятельств DBTCA заплатит символические по ее меркам 583 тыс. долларов.

Штраф в размере 157 500 долларов наложен на DBTCA за то, что компания в 2015 году провела платеж в 29 млн в интересах кипрской IPP Oil Products (Cyprus) Limited, сообщила OFAC.

По данным агентства "Интерфакс", эта компания попала под санкции в 2015 году как связанная с Геннадием Тимченко, хотя он продал ее еще до своего включения в американский "черный список".

Максимальный штраф в этом деле мог составлять 57,7 миллиона долларов, но OFAC учла ряд смягчающих обстоятельств: сотрудничество с расследованием, принятые меры по усилению комплаенс-режима, большой объем платежей, постоянно проходящих через DBTCA, и т.п.

Еще на 426 000 долларов компания оштрафована за то, что в декабре 2015 года провела 61 платеж на общую сумму 277 000 долларов на счет подсанкционного "Крайинвестбанка", хотя обязана была заблокировать их по идентификатору SWIFT. В этом случае максимальный штраф мог составить 18 млн долларов.