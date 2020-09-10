Відомий музей у Парижі вибачився перед туристкою, яку не пускали через глибоке декольте

Один із найпопулярніших у Парижі музеїв д'Орсе попросив вибачення у відвідувачки, яку охорона не хотіла пускати через велике декольте у її сукні.

Про це йдеться у публікації BBC, пише "Європейська правда".

Історія студентки Жанни стала вірусною в соціальних мережах, і музей після цього вибачився.

Дівчина опублікувала фотографію, на якій вона сидить в ресторані за чотири години до відвідування музею. Вона розповіла, що в музеї спершу один працівник, а потім інший дивилися на її груди. Співробітники музею сказали їй, що "правила є правила", і врешті-решт їй дозволили увійти, коли вона одягла куртку.

Водночас, за словами дівчини, вони так і не пояснили, яке правило вона порушувала.

Жанна опублікувала фото в сукні, у якій пішла в музей

Дівчина каже, що увага працівників була прикута до її грудей, хоча в її подруги був короткий топ.

"Ніхто не говорив мені, що проблема - моє декольте. Вони явно дивились на мої груди, називаючи їх "це", - розповіла вона..

Коли повідомлення Жанни в Твіттері стало вірусним, музей відповів, що йому стало відомо про "інцидент" за участю відвідувачки.

"Ми глибоко шкодуємо через це і просимо вибачення в людини, з якою ми вийшли на контакт", - заявив музей.

Дівчина висловила задоволення тим, що музей особисто зв'язався з нею по телефону і "виявив велике розуміння та приніс щирі вибачення".