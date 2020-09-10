Известный музей в Париже извинился перед туристкой, которую не пускали из-за глубокого декольте
Один из самых популярных в Париже музеев д'Орсэ попросил прощения у посетительницы, которую охрана не хотела пускать из-за большого декольте в ее платье.
Об этом говорится в публикации BBC, пишет "Европейская правда".
История студентки Жанны стала вирусной в социальных сетях, и музей после этого извинился.
Девушка опубликовала фотографию, на которой она сидит в ресторане за 4 часа до посещения музея. Она рассказала, что в музее сначала один работник, а затем другой смотрели на ее грудь. Сотрудники музея сказали ей, что "правила есть правила", и в конце концов ей разрешили войти, только когда она надела куртку.
Однако, по словам девушки, они так и не объяснили, какое правило она нарушала.
Девушка говорит, что внимание работников было приковано к ее груди, хотя у ее подруги был короткий топ.
"Никто не говорил мне, что проблема - мое декольте. Они явно смотрели на мою грудь, называя ее "это", - рассказала она.
Когда сообщение Жанны в Твиттере стало вирусным, музей ответил, что ему стало известно об "инциденте" с участием посетительницы.
"Мы глубоко сожалеем из-за этого и просим прощения у человека, с которым мы вышли на контакт", - заявил музей.
Девушка выразила удовлетворение тем, что музей лично связался с ней по телефону и "проявил большое понимание и принес искренние извинения".