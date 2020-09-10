Известный музей в Париже извинился перед туристкой, которую не пускали из-за глубокого декольте

Один из самых популярных в Париже музеев д'Орсэ попросил прощения у посетительницы, которую охрана не хотела пускать из-за большого декольте в ее платье.

Об этом говорится в публикации BBC, пишет "Европейская правда".

История студентки Жанны стала вирусной в социальных сетях, и музей после этого извинился.

Девушка опубликовала фотографию, на которой она сидит в ресторане за 4 часа до посещения музея. Она рассказала, что в музее сначала один работник, а затем другой смотрели на ее грудь. Сотрудники музея сказали ей, что "правила есть правила", и в конце концов ей разрешили войти, только когда она надела куртку.

Однако, по словам девушки, они так и не объяснили, какое правило она нарушала.

Жанна опубликовала фото в платье, в котором пошла в музей

Девушка говорит, что внимание работников было приковано к ее груди, хотя у ее подруги был короткий топ.

"Никто не говорил мне, что проблема - мое декольте. Они явно смотрели на мою грудь, называя ее "это", - рассказала она.

Когда сообщение Жанны в Твиттере стало вирусным, музей ответил, что ему стало известно об "инциденте" с участием посетительницы.

"Мы глубоко сожалеем из-за этого и просим прощения у человека, с которым мы вышли на контакт", - заявил музей.

Девушка выразила удовлетворение тем, что музей лично связался с ней по телефону и "проявил большое понимание и принес искренние извинения".