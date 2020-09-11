Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Румунія знову в "зеленому" списку України, курорти, які приймають українців - без змін

У Грузії новий рекорд заражень - на третину більший за вчорашній

Росія хоче допитати Навального у Німеччині

У Франції за добу виявили рекордні майже 10 тисяч випадків коронавірусу






За спробою атакувати кампанію Байдена стоять хакери РФ, які ламали пошту Клінтон – ЗМІ

П'ятниця, 11 вересня 2020, 10:32

Компанія Microsoft  заявила, що нещодавно попередила одну з головних консультаційних фірм кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена про те, що вона стала ціллю російських хакерів, які атакували штаб демократів у 2016 році.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на чотири джерела, знайомі з питанням, передає "Європейська правда".

Спроби злому були націлені на співробітників компанії SKDKnickerbocker, що займається стратегією передвиборної кампанії і комунікаціями і працює з Байденом і іншими демократами протягом останніх двох місяців.

Microsoft визначив хакерську групу як ту ж, яку звинуватили у зломі кампанії колишнього кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон і викраденні електронного листування її співробітників..

Група, яку багато кібер-дослідників називають Fancy Bear, контролюється російським військовим розвідувальним управлінням, згідно з звітами розвідувального співтовариства США, опублікованими після виборів 2016 року.

За інформацією джерел, хакерам не вдалося отримати доступ до мереж фірми SKDKnickerbocker. "Вони добре захищені, так що ніякого прориву не було", - сказав співрозмовник агентства.

Розслідування колишнього спеціального радника Роберта Мюллера і сенатського комітету з розвідки прийшли до висновку, що структури російського уряду втрутилися в президентські вибори 2016 року, щоб спробувати допомогти республіканцеві Дональду Трампу обратися. Мюллер попередив, що Росія втручається в нинішню кампанію.

Кремль називає повідомлення про хакерські атаки російської держави на передвиборчу фірму Байдена " нісенітницею".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США кібербезпека
powered by lun.ua