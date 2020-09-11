За попыткой атаковать кампанию Байдена стоят хакеры РФ, которые ломали почту Клинтон - СМИ

Компания Microsoft заявила, что недавно предупредила одну из главных консультационных фирм кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена о том, что она стала целью российских хакеров, которые атаковали штаб демократов в 2016 году.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с вопросом, передает "Европейская правда".

Попытки взлома были нацелены на сотрудников компании SKDKnickerbocker, что занимается стратегией предвыборной кампании и коммуникациями и работает с Байденом и другими демократами в течение последних двух месяцев.

Microsoft определил хакерскую группу как ту же, которую обвинили во взломе кампании бывшего кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и похищением электронной переписки ее сотрудников..

Группа, которую многие кибер-исследователей называют Fancy Bear, контролируется российским военным разведывательным управлением, согласно отчетам разведывательного сообщества США, опубликованным после выборов 2016 года.

По информации источников, хакерам не удалось получить доступ к сетям фирмы SKDKnickerbocker. "Они хорошо защищены, так что никакого прорыва не было", - сказал собеседник агентства.

Расследование бывшего специального советника Роберта Мюллера и сенатского комитета по разведке пришли к выводу, что структуры российского правительства вмешались в президентские выборы 2016 года, чтобы попытаться помочь республиканцу Дональду Трампу избраться. Мюллер предупредил, что Россия вмешивается в нынешнюю кампанию.

Кремль называет сообщения о хакерских атаках российского государства на предвыборную фирму Байдена "чушью".