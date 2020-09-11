Великобритания и Украина завершают переговоры о ракетных катерах

Украина и Великобритания находятся на завершающем этапе переговоров по производству ракетных катеров для украинских Военно-морских сил.

Об этом говорится в статье "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС".

Великобритания, которая до сих пор не предоставляла Украине доступ к закупкам вооружения, будет готова получить все необходимые согласования у собственных регуляторных органов и обеспечить украинские ВМС необходимым нам количеством ракетных катеров. Кораблей такого типа в Украине сейчас вообще нет, хотя они являются ключевым звеном, которое способно обеспечить сопротивление предполагаемому нападению агрессора с моря.

В посольстве Великобритании в Украине подтвердили, что речь идет именно о программе обновления флота, а именно "поддержке судостроительных мощностей" в Украине.

"Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при строительстве первых кораблей в Британии, параллельно с модернизацией собственного судостроения", - говорится в комментарии пресс-отдела дипмиссии.

Речь идет не об обычной закупке, а о локализованном производстве кораблей в Украине по технологии и проекту, который предоставит британский производитель. Два первых корпуса будут изготовлены на британской верфи при участии специалистов украинского предприятия-производителя. В дальнейшем все производство - от сбора корпусов до оснащения кораблей вооружением - будет происходить в Украине, на верфи, которую правительство выберет и согласует с британской стороной.

На финансирование проекта правительство Соединенного Королевства предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 млрд британских фунтов ($1,6 млрд по текущему курсу).

Ожидается, что соответствующая договоренность могут подписать во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в октябре.