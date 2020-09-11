Україна та Угорщина домовилися про додаткові 900 транзитних дозволів для перевізників

Україна домовилася з Угорщиною про додаткові 900 транзитних дозволів без оплати транспортного податку на 2020 рік.

Про це "Європейській правді" повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Дозволи будуть передані через посольство України в Угорщині після друку на початку четвертого кварталу 2020 року.

На 2021 рік встановлена попередня квота на рівні 31 750 дозволів для українських перевізників.

Українською стороною було порушено питання зниження транспортного податку для українських перевізників, які виконують перевезення територією Угорщини на підставі дозволів зі сплатою податку.

"Проте, угорська сторона повідомила, що розмір транспортного податку є однаковим для перевізників усіх іноземних держав і до компетенції Міністерства інновацій та технологій не належить питання зниження даного податку", - йдеться у повідомленні.

Також Україна ініціювала обговорення проблемних питань, які пов’язані із здійсненням перевезень з дозволами, які передбачають оплату транспортного податку.