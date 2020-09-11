Украина и Венгрия договорились о дополнительных 900 транзитных разрешениях для перевозчиков

Украина договорилась с Венгрией о дополнительных 900 транзитных разрешениях без оплаты транспортного налога на 2020 год.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Разрешения будут переданы через посольство Украины в Венгрии после печати в начале четвертого квартала 2020 года.

На 2021 год установлена ​​ квота на уровне 31 750 разрешений для украинских перевозчиков.

Украинской стороной был поднят вопрос снижения транспортного налога для украинских перевозчиков, которые выполняют перевозки по территории Венгрии на основании разрешений с уплатой налога.

"Однако венгерская сторона сообщила, что размер транспортного налога является одинаковым для перевозчиков всех иностранных государств и к компетенции Министерства инноваций и технологий не относится вопрос снижения данного налога", - говорится в сообщении.

Также Украина инициировала обсуждение проблемных вопросов, связанных с осуществлением перевозок с разрешениями, которые предусматривают оплату транспортного налога.