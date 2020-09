Литва висловила підтримку Україні після російських місцевих "виборів" у Криму

Литва не визнає так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя, які Росія провела в неділю, та заявила про підтримку територіальної цілісності України.

Про це у понеділок повідомив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, пише "Європейська правда".

"Вчора Росія провела так звані "регіональні та місцеві вибори" в незаконно анексованих українському Криму і Севастополі. Політика невизнання анексії ЄС є послідовною. Ми не визнаємо ці "вибори" і незмінно підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України", написав міністр у своєму Twitter.

Yesterday🇷🇺held so-called ‘regional & local elections’ in the illegally annexed🇺🇦#Crimea & Sevastopol. #EU non-recognition policy of the annexation is consistent. We do not recognise these ‘elections’ & maintain unwavering support for the territorial integrity & sovereignty of🇺🇦