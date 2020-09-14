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Литва висловила підтримку Україні після російських місцевих "виборів" у Криму

Понеділок, 14 вересня 2020, 11:45

Литва не визнає так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя, які Росія провела в неділю, та заявила про підтримку територіальної цілісності України. 

Про це у понеділок повідомив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, пише "Європейська правда".

"Вчора Росія провела так звані "регіональні та місцеві вибори" в незаконно анексованих українському Криму і Севастополі. Політика невизнання анексії ЄС є послідовною. Ми не визнаємо ці "вибори" і незмінно підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України", написав міністр у своєму Twitter.

Раніше в понеділок речник ЄС з питань зовнішніх справ та політики безпеки заявив, що Євросоюз не визнає ці "вибори".

У неділю МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням РФ 13 вересня місцевих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

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