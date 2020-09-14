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Литва выразила поддержку Украине после российских "выборов" в Крыму

Понедельник, 14 сентября 2020, 11:45

Литва не признает так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, которые Россия провела в воскресенье, и заявила о поддержке территориальной целостности Украины.

Об этом в понедельник сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, пишет "Европейская правда".

"Вчера Россия провела так называемые "региональные и местные выборы" в незаконно аннексированных украинском Крыму и Севастополе. Политика непризнания аннексии ЕС является последовательной. Мы не признаем эти "выборы" и неизменно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины", написал министр в своем Twitter.

Ранее в понедельник представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности заявил, что Евросоюз не признает эти "выборы".

В воскресенье МИД Украины выразил протест в связи с проведением РФ 13 сентября местных "выборов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь.

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