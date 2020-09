Литва выразила поддержку Украине после российских "выборов" в Крыму

Литва не признает так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, которые Россия провела в воскресенье, и заявила о поддержке территориальной целостности Украины.

Об этом в понедельник сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, пишет "Европейская правда".

"Вчера Россия провела так называемые "региональные и местные выборы" в незаконно аннексированных украинском Крыму и Севастополе. Политика непризнания аннексии ЕС является последовательной. Мы не признаем эти "выборы" и неизменно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины", написал министр в своем Twitter.

Yesterday🇷🇺held so-called ‘regional & local elections’ in the illegally annexed🇺🇦#Crimea & Sevastopol. #EU non-recognition policy of the annexation is consistent. We do not recognise these ‘elections’ & maintain unwavering support for the territorial integrity & sovereignty of🇺🇦