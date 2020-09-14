ПАРЄ скасувала заплановану на жовтень сесію

У зв’язку з пандемією коронавірусу запланована на жовтень сесія Парламентської асамблеї Ради Європи не відбудеться.

Про це "Європейській правді" повідомила голова української делегації, народний депутат України від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

За її словами, відповідне рішення про скасування сесії ухвалило бюро ПАРЄ.

"Однак остаточне затвердження рішення відбудеться на засіданні Постійного комітету, яке заплановане на 15 вересня і пройде в режимі відеоконференції" - сказала Ясько.

Таким чином, у звичному форматі сесія ПАРЄ відбудеться не раніше січня 2021 року.

Нагадаємо, Європарламент вирішив провести пленарне засідання на цьому тижні в Брюсселі після того, як французька влада оголосила Страсбург і його околиці "червоною зоною" через поширення коронавірусу.

Франція розкритикувала рішення Європейського парламенту скасувати свою наступну сесію в Страсбурзі через побоювання з приводу коронавірусу.