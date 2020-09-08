Європарламент не відновить засідання у Страсбурзі: місто стало "червоною зоною"

Пленарне засідання Європейського парламенту наступного тижня перенесли зі Страсбурга до Брюсселя - французька влада оголосила місто "червоною зоною" у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про рішення у вівторок ввечері оголосив глава Європарламенту Давід Сассолі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми зробили все, щоб відновити нормальний хід наших пленарних засідань в Страсбурзі. Однак відродження пандемії в багатьох державах-членах і рішення французької влади віднести весь департамент Нижній Рейн до "червоної зони" змушують нас переглянути наше повернення в Страсбург", - оголосив Сассолі. Його заява опублікована на сайті Європарламенту.

"Хоча ми дуже розчаровані цим рішенням, ми повинні враховувати, що трансфер адміністрації Європейського парламенту призведе до карантину для всіх співробітників після їх повернення в Брюссель", - додав глава Європарламенту.

Тож пленарне засідання Європарламенту з 14 по 17 вересня пройде в Брюсселі.

Європейський парламент мав відновити у Страсбурзі засідання, які були перервані ще в березні через пандемію коронавірусу.

З боку багатьох депутатів і співробітників Європарламенту лунало обурення з приводу намірів змусити тисячі людей відправитися в район, який минулого тижня був позначений як "червона зона".