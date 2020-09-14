ПАСЕ отменила запланированную на октябрь сессию

В связи с пандемией коронавируса запланированая на октябрь сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы не состоится.

Об этом "Европейской правде" сообщила глава украинской делегации, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

По ее словам, соответствующее решение об отмене сессии приняло бюро ПАСЕ.

"Однако окончательное утверждение решения состоится на заседании Постоянного комитета, которое запланировано на 15 сентября и пройдет в режиме видеоконференции" - сказала Ясько.

Таким образом, в привычном формате сессия ПАСЕ состоится не раньше января 2021 года.

Напомним, Европарламент решил провести пленарное заседание на этой неделе в Брюсселе после того, как французская власть объявила Страсбург и его окрестности "красной зоной" из-за распространения коронавируса.

Франция раскритиковала решение Европейского парламента отменить свою следующую сессию в Страсбурге из-за опасений по поводу коронавируса.