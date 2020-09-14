Бомбардувальники США знову пролетіли над Україною, такі патрулювання будуть регулярними

14 вересня три стратегічні бомбардувальники ВПС США В-52Н у супроводі винищувачів Повітряних сил Збройних сил України знову пролетіли над територією нашої держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" - з посиланням на допис Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що В-52 під прикриттям українських винищувачів взяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій з країнами-партнерами у сфері колективної безпеки.

"Такі патрулювання матимуть регулярний характер, адже місії В-52 в небі України, є частиною давно запланованого розгортання шести B-52 на авіабазі Ферфорд Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії" пояснили в Повітряних силах..

Зокрема, екіпажі B-52 забезпечують можливості колективної оборони для США, союзників по НАТО і партнерів, а також стратегічні та оперативні можливості для стримування Росії.

"Стратегічні партнери України в черговий раз натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці та не дадуть перетворити Чорне та Азовське моря у внутрішні озера РФ" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, стратегічні бомбардувальники США В-52 4 вересня прилетіли до узбережжя Чорного моря біля адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

Boeing B-52 Stratofortress - американський багатофункціональний важкий наддальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець компанії "Боїнг". На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів він здатний нести різні види зброї, в тому числі ядерну.